Maison Orange 4 ans – 4 Rooms Warehouse Nantes

Maison Orange 4 ans – 4 Rooms Warehouse Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 00:00 – 06:30

Gratuit : non https://www.warehouse-nantes.fr/event/maison-orange-4-ans-4-rooms Adulte

MAISON ORANGE fête ses 4 ANS avec un format encore jamais vu à Nantes au Warehouse le vendredi 19 septembre 2025 pour une nuit légendaire !Pour l’occasion, le Warehouse se transforme en véritable terrain de jeu : 4 scènes, 4 univers, plus de 20 artistes réunis pour faire vibrer les murs jusqu’au petit matin.Au programme :SHLØMO, figure emblématique des soirées Welcome Back Devil, prendra les commandes de la main stage.Des B2B exclusifs : PARFAIT B2B VIZIONN et 25EMEHEURE B2B LA PENDERIE NOIRE.Une sélection d’artistes de l’Ouest, piliers de l’énergie unique qui fait l’ADN de Maison Orange depuis ses débuts.SCÉNOGRAPHIE 360°GROOVE TECHNO ROOMHARDSTYLE ROOMALTERNATIVE ROOMClosing surprise, DJ contest, animations, pass à gagner… et bien plus encore !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30