Les secrets du papillon – Maison Paris Nature Paris, 12 juin 2025, Paris.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

Le jeudi 12 juin 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-12T17:30:00+02:00

2025-06-12T15:30:00+02:00_2025-06-12T17:00:00+02:00

fin : 2025-06-12T19:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv

[Conférence]



Conférencier de la nature et poète, François Fournet propose une conférence sur les papillons. Menacés, ils représentent pourtant un important maillon de la biodiversité. Un exemple étonnant et insoupçonné des pouvoirs de l’évolution. Une richesse méconnue de la biodiversité. Une Conférence toute en couleurs et battements d’ailes, vivante et interactive, illustrée de photos en haute définition. Cette conférence s’est nourrie des analyses de nombreux chercheurs. Elle sera également ponctuée de quelques textes poétiques permettant des temps de pauses artistiques au cœur d’innombrables découvertes inattendues.