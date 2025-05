[Fête des Mares] Jeux de société nature : spécial « Mare » – Maison Paris Nature Paris, 11 juin 2025, Paris.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

Le mercredi 11 juin 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-11T17:00:00+02:00

2025-06-11T15:00:00+02:00_2025-06-11T16:30:00+02:00

fin : 2025-06-11T18:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv

[Atelier]



Ce mois-ci, la Maison Paris Nature vous propose des jeux de société sur le thème de la mare, animés par un Conseiller Environnement : « Grouille grenouille » pour les plus grands et « Canards plongeurs » pour les plus petits. Pour adultes et enfants à partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire).