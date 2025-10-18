Maison passive en cours de construction à Péronnas Centre bourg Péronnas

Visite groupée // Maison passive en cours de construction à Péronnas

De 14h30 à 16h

L’entreprise Bresse Bâti Confort vous propose une visite d’une maison en cours de construction, pensée selon les principes de la maison passive (sans labellisation). Ce plain-pied d’environ 100 m² est accompagné d’un abri voiture et d’un atelier attenant.

La structure est entièrement réalisée en ossature bois, avec une charpente et un bardage en douglas, une isolation en laine de bois pour les murs et en ouate de cellulose pour les combles. Le confort thermique est assuré par une VMC double flux avec appoint de chauffage intégré, et le projet intègre également un système de récupération des eaux de pluie.

À découvrir sur place :

– Maison passive en ossature bois

– Charpente et bardage en douglas

– Isolation biosourcée : laine de bois et ouate de cellulose

– Menuiseries bois/alu triple vitrage

– VMC double flux avec appoint intégré

– Récupération des eaux de pluie

– Abri voiture et atelier attenants

