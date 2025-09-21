Maison Rachi JEP 2025 Troyes

Maison Rachi JEP 2025 Troyes dimanche 21 septembre 2025.

Maison Rachi JEP 2025

Maison Rachi Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Au programme



> Visites libres pour explorer ce lieu exceptionnel la synagogue et l’espace muséographique

> Expo temporaire Notre folle aventure 13 ans de création racontés en images et en récits

> Atelier d’écriture pour s’essayer à l’écriture Rachi

> Rencontre littéraire avec David Abitbol, qui présentera et dédicacera son ouvrage Les synagogues de l’exil



INSCRIPTION ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE (plusieurs créneaux de visite)

Fermeture des inscriptions vendredi 20/09 à midi ! .

Maison Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 53 01 contact@rachi-troyes.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Maison Rachi JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne