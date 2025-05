Y’A PAS PHOTO : ATELIERS CINE AVEC LES JEUNES DES QUARTIERS CITE JARDINS & LA PLAINE – Maison Raspail CACHAN, 7 juin 2025, CACHAN.

C’est l’histoire d’un tournage. Ce projet s’est déroulé sous forme d’ateliers en trois étapes : écriture, tournage et

post-production ayant permis de développer avec les jeunes un

premier film d’essai de moins de cinq minutes. Ensemble, nous avons ensuite contribué à faire évoluer

la base du scénario vers une œuvre plus commune et en y

apportant leur point de vue, tant dans les dialogues que dans la trame du film

même. Enfin, nous pourrons ainsi tourner « Y’a pas photo » et les jeunes

choisiront d’être devant ou derrière la caméra.

Avec Alex Gangl (réalisation), Yogan

Le Fouler-Barthel (musique), Pascaline Peyclit (son), Vivien Deleuze (image), Lili Markov ( comédienne).

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 01h00

gratuit

Tout public.

Maison Raspail 13, rue Gallieni 94230 CACHAN

+33149691791 culture@ville-cachan.fr https://cachan.fr https://cachan.fr

Restitution du travail des ateliers cinéma mené avec les jeunes des quartiers Cité Jardins et Lamartine de Cachan.