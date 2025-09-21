MAISON RIMBAUD, Nouveau, Inédit ! Vivez l’histoire de l’intérieur, la réalité virtuelle au service de la mémoire et de l’émotion Le Domaine de la Trace 10 km Route de Balata Fort-de-France

5€/personne; inscription: ledomainedelatrace.com

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

La réalité virtuelle ne se limite pas à l’observation, elle permet de ressentir. En utilisant des casques VR, les participants seront invités à interagir avec des personnages historiques et à comprendre leurs émotions, leurs luttes et leurs triomphes. C’est une manière poignante de rendre hommage à notre patrimoine et de garder vivante la mémoire collective.L’activité est conçue pour tous les âges et les niveaux d’expérience.

Des guides seront présents pour expliquer comment utiliser la technologie de manière simple et intuitive.

5 euros par personne, réservation: ledomainedelatrace.com

Adresse : 10 km route de Balata,

97200 Fort de France

A partir de Fort-de-France: ligne de bus n° 25

parking sur place

réfèrente Murielle FRUTON: +596696100600

courriel: ledomainedelatrace@gmail.com

site internet: ledomainedelatrace.com

Labélisée « Fondation du Patrimoine » et retenue par la Mission Stéphane BERN pour son architecture et son histoire, l'habitation RIMBAUD située au Domaine de la Trace vous fera revivre une épopée historique de la seconde guerre mondiale et sa resonnance chez nous à partir de Fort de France prendre la ligne de bus n°25

