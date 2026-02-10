Maison Rouge Café de la Gare La Forest-Landerneau
Maison Rouge Café de la Gare La Forest-Landerneau vendredi 3 avril 2026.
Maison Rouge
Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groaz La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 21:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Concert de Maison Rouge, qui vous propose des classiques Rock et Soul revisités à leur sauce, et tout ceci dans l’énergie du live ! .
Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groaz La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80
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English : Maison Rouge
L’événement Maison Rouge La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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