Maison Rouge Café de la Gare La Forest-Landerneau

Maison Rouge Café de la Gare La Forest-Landerneau vendredi 3 avril 2026.

Maison Rouge

Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groaz La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :
2026-04-03

Concert de Maison Rouge, qui vous propose des classiques Rock et Soul revisités à leur sauce, et tout ceci dans l’énergie du live !   .

Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groaz La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80 

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English : Maison Rouge

L’événement Maison Rouge La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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