Maison Rouge Café de la Gare La Forest-Landerneau

Maison Rouge

Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groaz La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Concert de Maison Rouge, qui vous propose des classiques Rock et Soul revisités à leur sauce, et tout ceci dans l’énergie du live ! .

Café de la Gare 11 route de Beg Ar Groaz La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

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English : Maison Rouge

L’événement Maison Rouge La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS