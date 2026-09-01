MAISON SALVAN À CIEL OUVERT Maison Salvan – Labège Labège

Informations pratiques

Labège

MAISON SALVAN À CIEL OUVERT

Maison Salvan – Labège 1 Rue de l’Ancien Château Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Découvrez les œuvres d’arts qui ornent les abords de la Maison Salvan

Aux côtés de la programmation à l’intérieur, la Maison Salvan offre, tout au long de l’année, une exposition à ciel ouvert autour du centre d’art. Une invitation adressée à celles et ceux qui arpentent les abords de la Maison Salvan ou qui la découvrent pour la première fois, à prendre le temps de ralentir pour découvrir les propositions artistiques qui, certaines depuis 2021, ornent le bâtiment. .

Maison Salvan – Labège 1 Rue de l’Ancien Château Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie maison.salvan@ville-labege.fr

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English :

Discover the works of art that adorn the grounds of the Maison Salvan

L’événement MAISON SALVAN À CIEL OUVERT Labège a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE