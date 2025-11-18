Maison Vàng 17 rue notre dame de recouvrance, 45000 Orl Orléans

Maison Vàng Jeudi 11 décembre, 12h00 17 rue notre dame de recouvrance, 45000 Orl Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Maison Vàng,

l’excellence conjuguée au pluriel

Confiseries et apéritifs asiatiques

Recettes ancestrales léguées de génération en génération

​

100% fait maison

100% made in France (à Orléans)

100% gourmand

​

Avant de vous laisser naviguer en toute quiétude dans notre univers, notre fondateur a tenu à vous transmettre un petit message :

​

« Nous espérons que ces recettes et produits vous permettront de créer des moments de partage et de convivialité en famille ou entre amis. La cuisine asiatique est une source infinie de découvertes et de délices, et nous sommes ravis de pouvoir contribuer à votre voyage culinaire. »

​

Cédric, fondateur de la Maison Vàng

17 rue notre dame de recouvrance, 45000 Orl 17 rue notre dame de recouvrance, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maison.vang?igsh=MTA5ZHdrb2g4MzMydQ%3D%3D&utm_source=qr »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année