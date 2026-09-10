Maison Vermorel, une véritable Maison de Maître à découvrir, Maison Vermorel, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Maison Vermorel, une véritable Maison de Maître à découvrir 19 et 20 septembre Maison Vermorel Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si on (re)découvrait la Maison Vermorel, joyau du patrimoine caladois à l’esthétique art déco/art nouveau, aujourd’hui transformé en lieu de vie, artistique, culinaire et économique ? Au rez-de-chaussée découvrez le bureau du couple Vermorel, les salons de réception, la cuisine… Au premier étage, l’exposition itinérante Signer les étoiles en partenariat avec le musée Paul-Dini.

Profitez de ces journées pour découvrir les voitures Vermorel, dont «Virginie», en partenariat avec le Fonds de dotation et l’Institut Vermorel. Lors de votre visite, admirez également les oeuvres de Vincent Breed, Vincent Ganivet et Andrés Figueroa.

Côté restauration : snacking et buvette proposés par La table Vermorel.

551 rue du Collège – samedi 19 septembre • 14h-18h et dimanche 20 septembre • 10h-13h / 14h-18h – Accès libre – Tout public

Programme complet sur www.villefranche.net

Maison Vermorel 551 Rue du College, 69400 Villefranche-sur-Saône, France Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.maisonvermorel.fr [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] La villa présente un très fort contraste entre ses élévations extérieures d’une grande austérité et ses somptueux aménagements intérieurs. La distribution intérieure s’organise autour d’un vaste hall d’où part l’escalier d’honneur inspiré de celui du Petit Trianon de Versailles.

Emblématique de la réussite de Victor Vermorel, homme politique, industriel et visionnaire, caladois, la Maison Vermorel a été construite à son image : avec audace et une certaine avance sur son temps entre 1904 et 1909.

Confiée en 2007 à la ville de Villefranche-sur-Saône par les héritiers, la Maison Vermorel retrouve son élégance grâce à une réhabilitation d’envergure terminée en 2024. Le public bénéficie à nouveau de ce patrimoine exceptionnel grâce aux trois pôles culturel, culinaire et économique qui composent le lieu.

L’Atelier Vermorel actif depuis 2021 accueille, quant à lui, des résidences d’artistes et des ateliers à destination des habitants et des scolaires.

Plongez dans la vie de la famille Vermorel et l’histoire du beaujolais grâce à un parcours immersif spécialement conçu pour la Maison. 10 min à pied depuis la Gare SNCF et routière. Parking rue du Collège ou Place du Promenoir, à 7min à pieds.

Journées européennes du patrimoine

©ServiceCommunication Ville de Villefranche