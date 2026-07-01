Maisons alsaciennes des XVIe et XVIIe siècles, Ecomusée de 15 bâtiments, Reichstett

Informations pratiques

Maisons alsaciennes des XVIe et XVIIe siècles Samedi 19 septembre, 15h00 Ecomusée de 15 bâtiments Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du Parc de la Maison Alsacienne avec ses deux nouveaux bâtiments du XVIe siècle.

Les visites se déroulent à partir de 15h, par groupe de 18 personnes, toutes les demi-heures, jusqu’à 18h.

Ecomusée de 15 bâtiments rue du Terrain 67116 Reichstett Reichstett 67116 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 20 59 90 http://www.maisonalsacienne.fr Écomusée de 15 bâtiments du XVIe au XIXe siècle. Visite, ateliers, chantiers de restauration. Parking à proximité, arrêt de bus Hay-Ecomusée

Visite du Parc de la Maison Alsacienne avec ses deux nouveaux bâtiments du XVIe siècle. Visite guidée à partir de 14h en petits groupes.

©Jean-Claude Kuhn