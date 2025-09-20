Maisons créoles : histoire et architecture en balade Annexe du Musée des Cultures Guyanaises Cayenne

Maisons créoles : histoire et architecture en balade 20 et 21 septembre Annexe du Musée des Cultures Guyanaises Guyane

Inscription sur réservation. Groupe de 15 personnes

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T21:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Découverte de l’architecture traditionnelle créole (projection en salle suivie d’un itinéraire découverte dans l’environnement du musée) accompagné de Guillaume Fradet, attaché de conservation du patrimoine, MCG. Rendez-vous au 54, rue Madame payé.

Annexe du Musée des Cultures Guyanaises 54 rue Madame Payé Cayenne, Guyane Française Cayenne 97300 Guyane Guyane +594 594 31 41 72

