Maisons des hommes préhistoriques Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Maisons des hommes préhistoriques

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Comment étaient construites les maisons néolithiques de Clairvaux et de Chalain classées au patrimoine mondial de l’UNESCO ?

Trouve les réponses et fabrique ta maquette avec les matériaux employés à cette époque.

Goûter préhistorique offert !

Atelier pour les 5-7 ans, sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

