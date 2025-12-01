Maisons des hommes préhistoriques Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
2025-12-23
Comment étaient construites les maisons néolithiques de Clairvaux et de Chalain classées au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Trouve les réponses et fabrique ta maquette avec les matériaux employés à cette époque.
Goûter préhistorique offert !
Atelier pour les 5-7 ans, sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
