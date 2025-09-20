Maisons Laffitte. L’avenue Longueil « un long passé vivant » Les Jardins d’Arcadie Maisons-Laffitte

Maisons Laffitte. L’avenue Longueil « un long passé vivant » Samedi 20 septembre, 16h30 Les Jardins d’Arcadie Yvelines

Entrée gratuite.

Conférence sur l’histoire et l’évolution de l’avenue de Longueil animée de nombreuses photos et anecdotes. La conférence sera animée par Pierre BERGER spécialiste reconnu de l’histoire de Maisons Laffitte. https://maislaff.com/saintgermain/

Les Jardins d’Arcadie 14 rue Puebla 78600 Maisons Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France 01 30 08 16 10 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-de-maisons-laffitte?residence_interet=94 [{« link »: « https://maislaff.com/saintgermain/ »}]

