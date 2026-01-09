Maisons Landaises les reconnaître, les habiter, les rénover Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Maisons Landaises les reconnaître, les habiter, les rénover

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Au fil du temps, les habitants des Landes de Gascogne ont su adapter leur habitat à leur environnement, à leur mode de vie et aux évolutions sociales et économiques. En valorisant les ressources locales, ils ont développé une architecture ingénieuse, en harmonie avec le paysage.

Animée par deux architectes-conseillères du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Landes, cette conférence invite à découvrir les grandes typologies de maisons landaises, à la ville

comme à la campagne, leurs particularités et les pistes pour les habiter ou les rénover dans le respect de leur identité.

Auditorium | ados/adultes, réservation conseillée .

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maisons Landaises les reconnaître, les habiter, les rénover

L’événement Maisons Landaises les reconnaître, les habiter, les rénover Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Mont-de-Marsan