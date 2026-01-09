Maisons Landaises les reconnaître, les habiter, les rénover Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
Maisons Landaises les reconnaître, les habiter, les rénover
Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Au fil du temps, les habitants des Landes de Gascogne ont su adapter leur habitat à leur environnement, à leur mode de vie et aux évolutions sociales et économiques. En valorisant les ressources locales, ils ont développé une architecture ingénieuse, en harmonie avec le paysage.
Animée par deux architectes-conseillères du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Landes, cette conférence invite à découvrir les grandes typologies de maisons landaises, à la ville
comme à la campagne, leurs particularités et les pistes pour les habiter ou les rénover dans le respect de leur identité.
Auditorium | ados/adultes, réservation conseillée .
+33 5 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
