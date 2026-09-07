Maisons rurales en Cap Sizun : l’histoire du livre, Maison aux volets jaunes, Audierne

Informations pratiques

Maisons rurales en Cap Sizun : l’histoire du livre 19 et 20 septembre Maison aux volets jaunes Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez rencontrer ceux qui l’ont élaboré :

le chargé d’études d’Inventaire de la communauté de communes qui a rédigé les textes et réalisé les dessins

et la coordination éditoriale (Région Bretagne) dans la » Maison aux volets jaunes « , siège de l’association Culture et patrimoine d’Esquibien.

Ateliers de lecture du bâti, d’identification de photos anciennes, d’exploration des ressources de l’Inventaire…

Samedi et dimanche :

– Accueil en continu de 14h à 18h : exposition, atelier d’identification de photos anciennes et partage de témoignages

– Séances de lecture du bâti de la Maison à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

– Conférence » Les murs engloutis de l’Île de Sein « , par le géologue Yves Fouquet au théâtre Madec à 17h30

Maison aux volets jaunes 2 place de la liberté, 29770 Audierne Audierne 29770 Audierne Finistère Bretagne https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-association-culture-patrimoine-esquibien-audierne-fr-6687642/ Siège de l’association Culture et Patrimoine Ouvert le samedi après-midi

Le livre « Maisons rurales en Cap Sizun » est en librairie depuis quelques mois

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine