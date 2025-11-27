MAÎTRE MÔ – LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris

MAÎTRE MÔ Début : 2026-05-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Les incroyables histoires vraies d’un avocat qui plaidait le jour et écrivait la nuit.Le spectacle est une adaptation du Livre de Maître Mô de Jean-Yves Moyart, avocat pénaliste insomniaque qui plaidait le jour et faisait le récit de ses affaires la nuit. Le texte raconte les parcours de vie cabossés uniques et authentiques de ceux qu’il a accompagnés, avec suspens, rebondissements et émotions. Ce seul en scène est composé de trois histoires vraies qui racontent aussi la relation singulière qui unit un avocat à ses clients.auteur Jean-Yves Moyartmise en scène Ronan Heuzelavec Hilaire Bessecréation lumières Ronan Heuzel, Hilaire Besseproduction Compagnie Corollaire durée 75 minutesGenre : Théâtre contemporain Type de public : Tout public Crédit photo : Flavien

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75