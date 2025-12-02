Le spectacle est une adaptation du « Livre de Maître Mô » de Jean-Yves Moyart, avocat pénaliste insomniaque qui plaidait le jour et faisait le récit de ses affaires la nuit. Le texte raconte les parcours de vie cabossés uniques et authentiques de ceux qu’il a accompagnés, avec suspens, rebondissements et émotions. Ce seul en scène est composé de trois histoires vraies qui racontent aussi la relation singulière qui unit un avocat à ses clients.

Du 2 décembre au au 24 février 2025

Les mardis à 19h ou 21h

Les incroyables histoires vraies d’un avocat qui plaidait le jour et écrivait la nuit.

Du mardi 02 décembre 2025 au mardi 24 février 2026 :

payant

Tarif plein 32€ (+1€ de frais internet)

Tarif moins de 26 ans 10€ (+0.9€ de frais internet)

Tarif réduit 20€ (+1€ de frais internet)

Public jeunes et adultes.

Théâtre le Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/maitre-mo +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/