Maîtres Classiques / O.N.B. La Confluence – Betton Betton

Maîtres Classiques / O.N.B. La Confluence – Betton Betton samedi 17 janvier 2026.

Maîtres Classiques / O.N.B. La Confluence – Betton Betton Samedi 17 janvier 2026, 20h30 Tarif plein : 26.50€ / Tarif réduit : 13.50€ / Tarif mineur : 9€ / Tarif sortir : 4€

Les musiciens et musiciennes de l’ONB, sous la direction de Fabien Boudot au violon, vous invitent à un concert qui met en lumière leur virtuosité collective et les talents des solistes.

Les musiciens et musiciennes de l’ONB, sous la direction de Fabien Boudot au violon, vous invitent à un concert qui met en lumière leur virtuosité collective et les talents des solistes. Joffrey Quartier, notre cor-solo, interprétera le joyeux Concerto pour Cor de Wolfgang Amadeus Mozart, une pièce emblématique pour cet instrument.

Notre compositrice en résidence Golfam Khayam, présentera l’une de ses œuvres les plus programmées dans les orchestres du monde, inspirée par le poète persan Attar, illustrant un voyage à travers sept états de l’amour.

Cyrile Robert, alto-solo de l’ONB, rejoindra Fabien Boudot pour une pièce oscillant entre symphonie et concerto, riche en mélodies lyriques caractéristiques de Mozart.

Enfin, la Symphonie n°88 de Joseph Haydn, célèbre pour sa légèreté et son charme, conclura ce programme classique et élégant, offrant une belle occasion de découvrir nos musiciens à l’état pur !

Distribution : Fabien Boudot : Violon • Cyrile Robert : Alto • Joffrey Quartier : Cor

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour Cor n°3 en Mi bémol Majeur, K.447

Golfam Khayam, Seven Valleys of Love

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre en Mi bémol Majeur, K.364

Joseph Haydn, Symphonie n°88 en Sol Majeur, Hob. l:88

L’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région Bretagne, le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T22:30:00.000+01:00

1

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-BETTON_CONFLUENCE-30504-0.wb?REFID=LikNAAAAAAAMAQ

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine