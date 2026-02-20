Maîtres & Disciples en Soliste et Duo : Violon, Hautbois & Orchestre église Notre Dame du Travail Paris

Grands Maîtres & Disciples en Soliste et Duo

« un superbe moment musical entre maîtres et élèves »

Accompagné par l’ Orchestre Professionnel Musica Sconosciuta, Direction : Maestro Stéphane Catalano Fondé en 1996, est constitué de membres des grands orchestres parisiens (orchestre Bastille, Radio France, orchestre de Paris) l’orchestre se produit à l’Orangerie du Château de Versailles, Palais des Congrès, Perpignan, Pau, Hotel Martinez à Cannes, Collège des Bernardins à Paris.

les Solistes : Maîtres & Disciples :

Maître : Violon solo Régis Pasquier : De 1977 à 1986, il est violon solo de l’Orchestre National de France. En 1985, il est nommé professeur de violon au CNSM de Paris, où il enseigne jusqu’en 2011. Dès 1960, il a effectué de nombreuses tournées à l’étranger. Il a reçu en 1988 le Prix Charles Cros et « soliste de l’année » aux Victoires de la musique 1991.

Disciple : Natalie Darst Xia Violon : Lauréate du prix Fulbright-Harriet Hale Woolley 2024-2025 et 4 fois récipiendaire de la bourse Fondation SAG-AFTRA, se produit en France, Suisse et États-Unis. A obtenu des bourses au Spoleto Festival USA, Sarasota Music Festival, New York String Orchestra Seminar Carnegie Hall, l’Aspen Music Festival.

Maître : Alexandre Peyrol Hautbois : Après plusieurs premiers prix, il décroche son premier prix de concertiste. Hautboïste àl’Orchestre National de Lille et Orchestre Philharmonique de Strasbourg, il devient en 2001, Hautbois Solo à l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre Symphonique de l’Aube. Actuellement il enseigne le hautbois au Conservatoire de Troyes.

Disciple : Théo Malod Hautbois : Né en 2007, commence le hautbois à 6 ans. Depuis 2017, il est en cycle professionnelle dans la classe d’Alexandre Peyrol. Se produit en concert depuis tout petit et avec orchestre en tant qu’hautbois solo. En 2019 lauréat du prix jeunes musiciens de l’Aube.

Disciple : Ivan Maciuca Violon : Elève depuis 2025 en 1ère année de master au CNSM de Paris. il obtient à 15 ans en 2021 un 3e prix au prestigieux concours Vatelot Rampal. Quelques mois plus tôt en 2020, il avait brillamment réussi le Diplôme d’Etudes Musicales très haut niveau de pratique.

Le dimanche 15 mars 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris

