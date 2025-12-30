MAITRESSE A PLEIN TEMPS DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

MAITRESSE A PLEIN TEMPS Début : 2026-01-03 à 21:00. Tarif : – euros.

Avoir un amant peut pimenter une vie. Avoir deux amants peut devenir complexe, mais encore plus excitant. Mais quand ces deux rivaux, Christian et Vincent, viennent cohabiter ensemble chez leur maitresse Patricia, ça n’est plus une partie de plaisir. «?Un amant, ça sert à surprendre, ça étonne, ça amuse. Ça vous couvre de cadeaux. Ça vient à l’improviste, ça repart en catimini, à pas de loup. Ça amène de l’imprévu. Sinon, ça s’appelle un mari?!?» Après quelques jours sous le même toit, la question n’est donc plus de se câliner ou de s’amuser, mais de trouver un moyen de se débarrasser de ces deux envahisseurs. Et Patricia a une solution. Les femmes ont toujours LA solution…. Après Amants à mi-temps, Maîtresse à plein temps est la nouvelle aventure de ce trio amoureux. L’auteur a écrit de nombreuses comédies à succès comme Amant à mi-temps, mais aussi Ado un jour à dos toujours, Tu veux ou tu veux pas, Blabladrive, Les Vilaines…

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63