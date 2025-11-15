MAITRESSE A PLEIN TEMPS – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque

MAITRESSE A PLEIN TEMPS – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque samedi 15 novembre 2025.

MAITRESSE A PLEIN TEMPS Début : 2025-11-15 à 21:00. Tarif : – euros.

Avoir un amant peut pimenter une vie. Avoir deux amants peut devenir complexe, mais encore plus excitant.Mais quand ces deux rivaux, Christian et Vincent, viennent cohabiter ensemble chez leur maitresse Patricia, ça n’est plus une partie de plaisir.« Un amant, ça sert à surprendre, ça étonne, ça amuse. Ça vous couvre de cadeaux. Ça vient à l’improviste, ça repart en catimini, à pas de loup. Ça amène de l’imprévu. Sinon, ça s’appelle un mari ! »Après quelques jours sous le même toit, la question n’est donc plus de se câliner ou de s’amuser, mais de trouver un moyen de se débarrasser de ces deux envahisseurs. Et Patricia a une solution. Les femmes ont toujours LA solution….

LE KURSAAL – SALLE JEAN BART PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59