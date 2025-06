Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2025 21:00

Hautes-Pyrénées

Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers SAINT-LARY-SOULAN Eglise paroissale Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-07 21:00:00

fin : 2025-07-07

2025-07-07

La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers a été créée il y a 600 ans et refondée sous sa forme actuelle il y a 90 ans. Elle est actuellement composée d’une trentaine de jeunes chanteurs de 8 à 25 ans et de quelques hommes , qui viennent renforcer les pupitres de ténor et basse.

Elle est dirigée par Romain Auguste et accompagnée au piano et à l’orgue par David Sénéquier.

Son rôle est d’animer les célébrations à la cathédrale mais elle se produit également en concert dans la région mais également un peu partout en France, notamment à l’occasion de tournées estivales dans différentes régions Alpes, Normandie, Bretagne et Pyrénées pour 2025.

Elle se produit également à l’étranger, en particulier lors des rassemblements internationaux organisés par la Fédération des Pueri Cantores à laquelle elle est affiliée Barcelone, Florence…

Le répertoire est varié, il comporte de nombreux compositeurs actuels tels que Bob Chilcott, Mark Miller ou Peter Anglea mais aussi des compositeurs plus classiques comme Gabriel Fauré ou Félix Mendelssohn.

SAINT-LARY-SOULAN Eglise paroissale

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

English :

The Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers was created 600 years ago and re-founded in its present form 90 years ago. It is currently made up of some thirty young singers aged 8 to 25, plus a few men, who reinforce the tenor and bass desks.

It is directed by Romain Auguste and accompanied on piano and organ by David Sénéquier.

Its role is to lead celebrations at the cathedral, but it also performs in concert in the region and throughout France, notably on summer tours of various regions: Alps, Normandy, Brittany and Pyrenees for 2025.

She also performs abroad, in particular at international gatherings organized by the Federation of Pueri Cantores to which she is affiliated: Barcelona, Florence?

The repertoire is varied, featuring many contemporary composers such as Bob Chilcott, Mark Miller and Peter Anglea, as well as more classical composers such as Gabriel Fauré and Félix Mendelssohn.

German :

Die Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers wurde vor 600 Jahren gegründet und vor 90 Jahren in ihrer heutigen Form wiederbegründet. Sie besteht derzeit aus etwa 30 jungen Sängern im Alter von 8 bis 25 Jahren und einigen Männern, die die Tenor- und Bassstimmen verstärken.

Sie wird von Romain Auguste geleitet und von David Sénéquier am Klavier und an der Orgel begleitet.

Ihre Aufgabe ist es, die Gottesdienste in der Kathedrale mitzugestalten, aber sie tritt auch in Konzerten in der Region und in ganz Frankreich auf, insbesondere bei Sommertourneen in verschiedenen Regionen: In den Alpen, der Normandie, der Bretagne und den Pyrenäen bis 2025.

Sie tritt auch im Ausland auf, vor allem bei internationalen Treffen, die vom Verband der Pueri Cantores, dem sie angehört, organisiert werden: Barcelona, Florenz?

Das Repertoire ist vielfältig und umfasst viele aktuelle Komponisten wie Bob Chilcott, Mark Miller oder Peter Anglea, aber auch klassische Komponisten wie Gabriel Fauré oder Felix Mendelssohn.

Italiano :

La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers è stata fondata 600 anni fa e rifondata nella sua forma attuale 90 anni fa. Attualmente è composta da una trentina di giovani cantanti di età compresa tra gli 8 e i 25 anni, più alcuni uomini per rinforzare le sezioni dei tenori e dei bassi.

È diretto da Romain Auguste e accompagnato al pianoforte e all’organo da David Sénéquier.

Il suo ruolo è quello di guidare le celebrazioni nella cattedrale, ma si esibisce anche in concerto nella regione e in tutta la Francia, in particolare nelle tournée estive in varie regioni: Alpi, Normandia, Bretagna e Pirenei per il 2025.

Si esibisce anche all’estero, in particolare nei raduni internazionali organizzati dalla Federazione dei Pueri Cantores, a cui è affiliata: Barcellona, Firenze?

Il repertorio è vario e comprende molti compositori contemporanei come Bob Chilcott, Mark Miller e Peter Anglea, oltre a compositori più classici come Gabriel Fauré e Félix Mendelssohn.

Espanol :

La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers fue fundada hace 600 años y refundada en su forma actual hace 90 años. Actualmente está formada por una treintena de jóvenes cantantes de entre 8 y 25 años, más algunos hombres para reforzar las secciones de tenor y bajo.

Está dirigida por Romain Auguste y acompañada al piano y al órgano por David Sénéquier.

Su papel es animar las celebraciones en la catedral, pero también actúa en concierto en la región y en toda Francia, sobre todo en giras estivales por diversas regiones: Alpes, Normandía, Bretaña y Pirineos para 2025.

También actúa en el extranjero, en particular en encuentros internacionales organizados por la Federación de Pueri Cantores, a la que está afiliada: Barcelona, Florencia?

El repertorio es variado, e incluye numerosos compositores contemporáneos como Bob Chilcott, Mark Miller y Peter Anglea, así como compositores más clásicos como Gabriel Fauré y Félix Mendelssohn.

