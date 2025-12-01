Maitrise Saint-Charles Chants de Noel Église St Just Fontaines

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Maitrise Saint-Charles Chants de Noel

Église St Just Rue de l’Eglise Fontaines Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 20:00:00
Ce concert est organisé par le Rotary Club Chalon Saint Vincent pour soutenir l’association DOLI pour l’achat de peluches à destination des enfants pris en charge par l’Hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône.   .

Église St Just Rue de l’Eglise Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

