Maitrise Saint-Charles Chants de Noel Église St Just Fontaines

Église St Just Rue de l’Eglise Fontaines Saône-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Ce concert est organisé par le Rotary Club Chalon Saint Vincent pour soutenir l’association DOLI pour l’achat de peluches à destination des enfants pris en charge par l’Hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. .
