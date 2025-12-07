MAÎTRISE ST JOSEPH DE PRADES Saint-Chinian
Saint-Chinian Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
La Maîtrise St Joseph de Prades sous la direction de Cyprien Sadek animera notre concert de Noël participatif : Venez écouter des chants de Noël, mais aussi chanter tous ensembles ! Ce concert est donné au profit du Téléthon.
Ce concert est donné au profit du Téléthon. .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
English :
The Maîtrise St Joseph de Prades, under the direction of Cyprien Sadek, will host our participatory Christmas concert: come and listen to Christmas carols, but also sing along together! The concert will benefit the Telethon.
German :
Die Maîtrise St Joseph de Prades unter der Leitung von Cyprien Sadek wird unser Mitmach-Weihnachtskonzert gestalten: Kommen Sie, um Weihnachtslieder zu hören, aber auch um gemeinsam zu singen! Dieses Konzert findet zugunsten des Telethon statt.
Italiano :
La Maîtrise St Joseph de Prades, sotto la direzione di Cyprien Sadek, ospiterà il nostro concerto di Natale comune: venite ad ascoltare i canti natalizi, ma anche a cantare insieme! Questo concerto è a favore di Telethon.
Espanol :
La Maîtrise St Joseph de Prades, bajo la dirección de Cyprien Sadek, acoge nuestro concierto de Navidad conjunto: venga a escuchar villancicos, pero también a cantar juntos Este concierto está destinado al Teletón.
