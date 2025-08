Maîtriser le contenu de son ordinateur ou smartphone Bibliothèque Triangle Rennes

sur réservation

Besoin de transférer, nettoyer ou retrouver une photo, un document ? À partir d’un jeu, renforcez votre compréhension des fichiers virtuels et apprenez à les gérer sans obstacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-17T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-17T17:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93