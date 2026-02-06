Maîtriser les temps d’écrans en famille Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 09:30 – 12:30

Gratuit : non Solidaires et gratuité sous conditions Inscription via le lien hello asso.Une question: contact parentalite@lelieuutile.com ou sms au 06 62 68 98 44Pas de garde d’enfants Adulte

Objectifs :- Permettre aux parents d’avoir davantage confiance en eux et d’initier un dialogue constructif avec leurs enfants sur l’usage des écrans.- Donner aux parents des clés pour la gestion du temps d’écran avec des repères sur la durée, mais aussi sur le choix et la qualité de ce qui est visionné.Déroulé :- Introduction au thème de l’atelier et prise de contact- Des repères (durées, horaires, ..)- Exercice de prise de conscience sur les façons « habituelles » de réagir face au temps d’écran- Proposition de solutions- Mise en pratique par des jeux de rôles facultatifs- Quelques idées pour un temps d’écran qualitatif et partagé- Échange final : partages et synthèse

Maison des Confluences Nantes 44202

