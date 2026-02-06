Maîtriser les temps d’écrans en famille Maison des Confluences Nantes
Maîtriser les temps d’écrans en famille Maison des Confluences Nantes samedi 14 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 09:30 – 12:30
Gratuit : non Solidaires et gratuité sous conditions Inscription via le lien hello asso.Une question: contact parentalite@lelieuutile.com ou sms au 06 62 68 98 44Pas de garde d’enfants Adulte
Objectifs :- Permettre aux parents d’avoir davantage confiance en eux et d’initier un dialogue constructif avec leurs enfants sur l’usage des écrans.- Donner aux parents des clés pour la gestion du temps d’écran avec des repères sur la durée, mais aussi sur le choix et la qualité de ce qui est visionné.Déroulé :- Introduction au thème de l’atelier et prise de contact- Des repères (durées, horaires, ..)- Exercice de prise de conscience sur les façons « habituelles » de réagir face au temps d’écran- Proposition de solutions- Mise en pratique par des jeux de rôles facultatifs- Quelques idées pour un temps d’écran qualitatif et partagé- Échange final : partages et synthèse
Maison des Confluences Nantes 44202
https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/numerique-vcvvc
