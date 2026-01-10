Maîtriser sa boîte mail Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 22 janvier, 14h30 dans la limite des places disponibles

L’atelier permet de comparer les messageries courriels adaptées à vos besoins et de personnaliser sa boîte mail pour un confort d’utilisation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T16:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



