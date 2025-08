Maitriser sa messagerie électronique Bibliothèque Maurepas Rennes

Maitriser sa messagerie électronique Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 4 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Apprendre à envoyer, transférer et organiser vos emails en toute simplicité ! Cet atelier vous guide pas à pas pour mieux gérer vos courriers électroniques.

Début : 2025-10-04T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38