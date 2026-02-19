Maitrisez les outils avancés de l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris

Vous connaissez déjà ChatGPT ? Passez au niveau expert !

Dans cet atelier, nous reverrons la structure du prompt et son impact sur la qualité des réponses, avant d’explorer les fonctionnalités avancées de l’outil : la mémoire, les commandes personnalisées et les GPTs spécialisés.

Vous découvrirez aussi NotebookLM, l’assistant de Google qui résume, explique et organise vos documents, ainsi qu’un outil en ligne de détection de textes générés par IA, pour apprendre à repérer les productions artificielles.

Un atelier expert autour de l’IA avec Chat GPT et NotebookLM

Le mercredi 04 mars 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Inscrivez vous en suivant le lien Billetweb

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-04T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-04T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-04T19:00:00+02:00_2026-03-04T21:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

