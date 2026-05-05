Maîtrisez votre logistique et sécurisez vos contrats – Journée exceptionnelle au Port de Nantes ! (44), Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne (44), Montoir-de-Bretagne

Maîtrisez votre logistique et sécurisez vos contrats – Journée exceptionnelle au Port de Nantes ! (44) Jeudi 25 juin, 09h00 Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne (44) Loire-Atlantique

Inscription avant le 1er juin 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T09:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T09:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Quels sont les Incoterms 2020 à utiliser et les étapes de contractualisation à connaitre ?

Exporter vos produits à l’international, c’est une opportunité, mais aussi un défi logistique et réglementaire. Food’Loire en partenariat avec le cabinet d’avocat d’affaires Fidal Avocats, le commissionnaire de transport et douane Clasquin et le port de Nantes vous donnent les clés lors d’une journée 100 % pratique au Port de Nantes Saint-Nazaire le 25 juin 2026 !

Au programme de cette journée

Un atelier sur les Incoterms 2020 et les contrats internationaux par Louis-Marie SAVY, cabinet Fidal Avocats.

Une présentation générale de l’organisation du transport maritime de conteneurs, ainsi qu’un point contexte marché par Typhaine HASCOET, commissionnaire de transport et douane Clasquin.

Une présentation et visite du port de Saint Nazaire, pour mieux comprendre les enjeux logistiques d’un port, Cédric EON, responsable service supply chain.

Pourquoi participer ?

Découvrez quels Incoterms privilégier selon vos marchés, les pièges à éviter dans vos contrats, et comment des entreprises locales peuvent vous accompagner dans vos exportations.

L’inscription est réservée aux entreprises agroalimentaires et viticoles des Pays de la Loire.

Le nombre de participants est limité (par ordre d’inscription).

Gratuit pour tous les salariés d’une entreprise membre du CLUB EXPORT Food’Loire. *

*Pour toute participation à un salon, Tastin’ l’adhésion au Club de septembre 2025 à août 2026 est incluse dans le forfait d’organisation Food’Loire. Tarif pour une adhésion annuelle de l’entreprise : 140 € HT ou un atelier à 50 €.

Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne (44) Rue de la Pierre Percée, 44550 Montoir-de-Bretagne Montoir-de-Bretagne 44550 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpII2ONhCb9-JOmJBQ4iuYioVUQlhHWjZWQjBNUEdaODRQNklQM1hFQkwwTy4u »}]

Comment appréhender au mieux dans sa stratégie à l’export la logistique d’envoi de ses produits ? Comment bien se faire accompagner?