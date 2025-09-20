Majestueux – Le Grand Siècle au musée Girodet Musée Girodet Montargis

A l’occasion de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, le musée Girodet met le Grand Siècle à l’honneur, afin de célébrer l’ouverture de la salle consacrée aux Trésors du territoire, où figurent plusieurs chefs-d’oeuvre du XVIIe siècle français. Rendue possible par les restaurations qui ont suivi l’inondation de juin 2016, l’inauguration de cette nouvelle salle parachève le parcours permanent du musée.

Musée Girodet Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée, 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 98 07 81 http://www.musee-girodet.fr À Montargis, le musée Girodet occupe l’hôtel Durzy, édifice bâti au début des années 1860, entre le Loing et le canal de Briare, au cœur d’un parc planté d’essences rares, orné d’une belle arcature du XIIe siècle. Par son architecture, son décor et ses collections, le musée Girodet invite le public à redécouvrir la diversité artistique du XIXe siècle autour des œuvres de deux artistes originaires du montargois : le peintre néo-classique Anne-Louis Girodet-Trioson et le sculpteur romantique Henry de Triqueti. Le Musée Girodet vit aujourd’hui une nouvelle étape de son histoire avec les travaux d’extension et de rénovation commencée en 2015 et le chantier des collections. Les journées européennes du patrimoine offrent l’occasion de porter une attention particulière sur les moyens architecturaux, techniques et les mesures conservatoires mises en œuvre pour assurer le devenir de l’institution et de ses collections riches et variées.

