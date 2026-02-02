MAJIC CONFÉRENCE TÊTE À TÊTE AVEC L’ART Bédarieux
MAJIC CONFÉRENCE TÊTE À TÊTE AVEC L’ART
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-11
2026-02-04 2026-02-11 2026-02-25 2026-03-04
Conférence Tête à tête avec l’art tout public
Gratuit accès libre réservation conseillée
Thème du portrait dans l’art.
Mercredi 4 février à 15h
Mercredi 11 février à 18h30
Mercredi 25 février à 18h
Mercredi 4 mars à 16h30
Adeline vous accueille autour du thème du portrait dans l’art. Venez croiser le regard de modèles réels ou imaginaires, découvrez leurs histoires, leurs états d’âmes et les secrets qu’ils tentent de nous murmurer. Des anecdotes, des récits historiques pour un moment de partage et de découverte ouvert à tous les curieux !
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
