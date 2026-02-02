MAJIC CONFÉRENCE TÊTE À TÊTE AVEC L’ART Bédarieux

MAJIC CONFÉRENCE TÊTE À TÊTE AVEC L’ART

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-25 2026-03-04

MAJIC Baldy Bédarieux

Gratuit accès libre réservation conseillée

Thème du portrait dans l’art.

Mercredi 4 février à 15h

Mercredi 11 février à 18h30

Mercredi 25 février à 18h

Mercredi 4 mars à 16h30

Adeline vous accueille autour du thème du portrait dans l’art. Venez croiser le regard de modèles réels ou imaginaires, découvrez leurs histoires, leurs états d’âmes et les secrets qu’ils tentent de nous murmurer. Des anecdotes, des récits historiques pour un moment de partage et de découverte ouvert à tous les curieux !

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

English :

Tête à tête avec l’art conference for the general public

Free admission reservation recommended

Portraiture in art.

Wednesday, February 4, 3pm

Wednesday, February 11, 6:30pm

Wednesday, February 25 at 6pm

Wednesday, March 4 at 4:30pm

