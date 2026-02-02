MAJIC EXPOSITION SUR LE THEME LE PORTRAIT + REALITE VIRTUELLE QUAND LES PORTRAITS PRENNENT VIE Bédarieux

MAJIC EXPOSITION SUR LE THEME LE PORTRAIT + REALITE VIRTUELLE QUAND LES PORTRAITS PRENNENT VIE

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-05

MAJIC Baldy à Bédarieux Programme février 2026

Visites libres de l’exposition sur le portrait (tout public) + Réalité virtuelle Quand les portraits prennent vie) (à partir de 13 ans)

Mercredi 4 février 10h-12h 14h-15h

Mercredi 11 février 10h-12h 14h-18h

Lundi 23, mardi 24, jeudi 26 février + lundi 2, mardi 3, jeudi 5 mars 9h30-12h 14h-16h30

Visites libres de l’exposition sur le portrait (tout public)

Depuis l’Antiquité, le portrait traverse les siècles comme une trace fragile et persistante de l’humain. Grâce aux tablettes devant vous, apprenez-en plus sur les œuvres projetées. Et pour les enfants, des petits jeux complètent la visite pour découvrir en s’amusant !

Mercredi 4 février ouvert de 10h à 12h et de 14h à 15h

Mercredi 11 février ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 février de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Lundi 2, mardi 3 et jeudi 5 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Réalité virtuelle Quand les portraits prennent vie (à partir de 13 ans)

Entrez dans deux œuvres majeures de l’histoire de l’art La Joconde de Léonard de Vinci et Un Bar aux Folies Bergère d’Edouard Manet. Ces deux films VR vous invitent à dépasser le cadre du tableau pour entrer dans l’intimité des portraits et explorer tous leurs mystères. Une expérience immersive unique, à la croisée de l’art, du rêve et de la technologie.

Mercredi 4 février ouvert de 10h à 12h et de 14h à 15h

Mercredi 11 février ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 février ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Lundi 2, mardi 3 et jeudi 5 mars ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MAJIC Baldy in Bédarieux Program February 2026

Self-guided tours of the portrait exhibition (general public) + Virtual reality When portraits come to life (ages 13 and up)

Wednesday February 4: 10am-12pm 2pm-3pm

Wednesday, February 11: 10am-12pm 2pm-6pm

Monday 23, Tuesday 24, Thursday 26 February + Monday 2, Tuesday 3, Thursday 5 March: 9.30am-12pm 2pm-4.30pm

L’événement MAJIC EXPOSITION SUR LE THEME LE PORTRAIT + REALITE VIRTUELLE QUAND LES PORTRAITS PRENNENT VIE Bédarieux a été mis à jour le 2026-01-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB