MAJIC MUSIQUE À MUSÉE Saint-Gervais-sur-Mare
MAJIC MUSIQUE À MUSÉE Saint-Gervais-sur-Mare dimanche 12 avril 2026.
MAJIC MUSIQUE À MUSÉE
Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Titre de l’animation/évènement Musique à Musée
Dimanche 12 avril Salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare
17h
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr
Présentation Spectacle musical. Dans ce musée-là, on ne chuchote pas, on fait de la musique, on joue, on chante !
Titre de l’animation/évènement Musique à Musée
Dimanche 12 avril Salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare
17h
Tarifs Gratuit, sur réservation
Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr
Présentation Spectacle musical. Dans ce musée-là, on ne chuchote pas, on fait de la musique, on joue, on chante !
Une guide amusée nous promène en musique entre des tableaux choisis. Peintures au mur et musique au sol se croisent, se répondent en poésie.
Une création mêlant le spectacle vivant, l’école de musique Grand Orb et le musée numérique Micro-folie.
Venez vous amuser en musique au musée !
Ecole de musique Grand Orb
Jocelyne Sand, comédienne et chanteuse
Adeline Guitard, médiatrice du musée numérique Micro-folie Grand Orb .
Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
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English : MAJIC MUSIQUE À MUSÉE
Title of animation/event: Music at the Museum
Sunday, April 12 Salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare
17h
Rates Free, on reservation
Contact for information or reservations (tel. or e-mail) Tel. 04 87 83 05 20 ? Mail majic@grandorb.fr
Presentation Musical show. In this museum, we don’t whisper, we make music, we play, we sing!
L’événement MAJIC MUSIQUE À MUSÉE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB