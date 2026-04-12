MAJIC MUSIQUE À MUSÉE

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Titre de l’animation/évènement Musique à Musée

Dimanche 12 avril Salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare

17h

Tarifs Gratuit, sur réservation

Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr

Présentation Spectacle musical. Dans ce musée-là, on ne chuchote pas, on fait de la musique, on joue, on chante !

Titre de l’animation/évènement Musique à Musée

Dimanche 12 avril Salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare

17h

Tarifs Gratuit, sur réservation

Contact d’information ou de réservation (tel ou mail) Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr

Présentation Spectacle musical. Dans ce musée-là, on ne chuchote pas, on fait de la musique, on joue, on chante !

Une guide amusée nous promène en musique entre des tableaux choisis. Peintures au mur et musique au sol se croisent, se répondent en poésie.

Une création mêlant le spectacle vivant, l’école de musique Grand Orb et le musée numérique Micro-folie.

Venez vous amuser en musique au musée !

Ecole de musique Grand Orb

Jocelyne Sand, comédienne et chanteuse

Adeline Guitard, médiatrice du musée numérique Micro-folie Grand Orb .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English : MAJIC MUSIQUE À MUSÉE

Title of animation/event: Music at the Museum

Sunday, April 12 Salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare

17h

Rates Free, on reservation

Contact for information or reservations (tel. or e-mail) Tel. 04 87 83 05 20 ? Mail majic@grandorb.fr

Presentation Musical show. In this museum, we don’t whisper, we make music, we play, we sing!

L’événement MAJIC MUSIQUE À MUSÉE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB