Majid Berhila- Confessions presque intimes (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

Vous le reconnaissez peut-être Majid Berhila, ancien lascar gay devenu star du petit écran, revient sur scène pour le plaisir de tous ! Actuellement, il cartonne chaque soir sur M6 dans Scènes de ménages aux côtés d’Élodie Poux, avec des millions de téléspectateurs au rendez-vous.

Dans Confessions presque intimes, Majid retrouve le public avec un humour fin et léger. Il n’hésite pas à nous faire rire sur des sujets qui nous parlent vraiment sa double culture, sa vie de famille, les petits tracas du quotidien… Tout y passe !

Avec sincérité et autodérision, il livre des confidences touchantes et drôles, qui vous feront autant sourire que vous reconnaître dans ses histoires. Un spectacle drôle, sincère et chaleureux, qui vous donnera envie de passer la soirée avec lui… en tout bien tout honneur, bien sûr ! .

