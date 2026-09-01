Majid Eddaikhane dans Schizophrénie Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

Majid Eddaikhane invente un seul-en-scène intime et citoyen, où l’humour devient un chemin de reconstruction et de vérité.

Auteur, comédien, ingénieur de formation et entrepreneur engagé dans les quartiers populaires, il développe un art lucide, sensible et profondément humain.Son travail croise introspection, enjeux sociaux et volonté de faire ensemble plutôt que seulement vivre ensemble.

Seul en scène engagé, » Schizophrénie » raconte l’histoire authentique d’un homme, Majid Eddaikhane, qui nous ouvre la porte de son monde intérieur et nous questionne à travers le rire. Cette création sensible et fédératrice parle d’ascension, de santé mentale, de transmission, d’inégalités invisibles, d’identité fracturée, de réconciliation et d’espoir.

Face à un climat national où les discours se durcissent, ce spectacle ouvre le dialogue, fait tomber les masques et nous renvoie à nos propres contradictions. Chaque représentation sera clôturée d’une séquence interactive pour favoriser l’échange avec le public en présence d’invités exceptionnels.

« Schizophrénie » par Majid Eddaikhane : un seul-en-scène intime, humoristique et citoyen qui explore la santé mentale, la réussite sociale et l’identité pour transformer les fractures individuelles en moteur d’espoir collectif.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h30 à 22h00

payant

15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.fnacspectacles.com/artist/majid-eddaikhane/majid-eddaikhane-dans-schizophrenie-la-maison-de-la-conversation-paris-4202787/?affiliate=QM0&sv1=affiliate&sv_campaign_id=634278&awc=12494_1785925352_b5ab18aeb5ddbf9e8b1131be5348f8ea&utm_source=Awin&utm_campaign=634278&utm_medium=affiliate communication@maisondelaconversation.org



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