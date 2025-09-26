Majola Esplanade Sourdille Givet
Au début des années 80. Oskar Schindler est considéré comme l’un des héros de la Seconde Guerre Mondiale. Dans un palace de Munich, un journaliste américain, ancien combattant, et son cameraman d’origine juive, rencontrent la veuve d’Amon Göth, le commandant du camp de concentration de Plaszow d’où ont été sauvés les prisonniers de la liste de Schindler. Est-elle une héroïne ? Une criminelle ? Une victime ? Un monstre ? Après un an de vie commune avec le Boucher d’Hitler et près de quarante ans d’anonymat, Irène Kalder va leur livrer sa vérité et les forcer à dévoiler la leur. Durée 80 minutes.
English :
The early 80s. Oskar Schindler is considered one of the heroes of the Second World War. In a Munich palace, a veteran American journalist and his Jewish cameraman meet the widow of Amon Göth, the commandant of the Plaszow concentration camp from which the prisoners on Schindler?s list were rescued. Is she a hero? A criminal? A victim? A monster? After a year of living together with Hitler?s Butcher and almost forty years of anonymity, Irène Kalder delivers her truth and forces them to reveal theirs. Running time: 80 minutes.
German :
Anfang der 1980er Jahre. Oskar Schindler wird als einer der Helden des Zweiten Weltkriegs angesehen. In einem Münchner Palast treffen ein amerikanischer Journalist und Kriegsveteran und sein jüdischer Kameramann die Witwe von Amon Göth, dem Kommandanten des Konzentrationslagers Plaszow, aus dem die Häftlinge von Schindlers Liste gerettet worden waren. Ist sie eine Heldin? Eine Kriminelle? Ein Opfer? Ein Monster? Nach einem Jahr gemeinsamen Lebens mit « Hitlers Schlächter » und fast vierzig Jahren Anonymität wird Irene Kalder ihnen ihre Wahrheit offenbaren und sie zwingen, ihre eigene zu enthüllen. Dauer: 80 Minuten.
Italiano :
Primi anni ’80. Oskar Schindler è considerato uno degli eroi della Seconda guerra mondiale. In un palazzo di Monaco, un giornalista americano veterano e il suo cameraman ebreo incontrano la vedova di Amon Göth, il comandante del campo di concentramento di Plaszow da cui furono salvati i prigionieri della lista di Schindler. È un’eroina? Una criminale? Una vittima? Un mostro? Dopo un anno di convivenza con il Macellaio di Hitler e quasi quarant’anni di anonimato, Irène Kalder racconterà loro la sua verità e li costringerà a rivelare la loro. Durata: 80 minuti.
Espanol :
Principios de los años ochenta. Oskar Schindler es considerado uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. En un palacio de Múnich, un veterano periodista estadounidense y su cámara judío conocen a la viuda de Amon Göth, el comandante del campo de concentración de Plaszow del que fueron rescatados los prisioneros de la lista de Schindler. ¿Es una heroína? ¿Una criminal? ¿Una víctima? ¿un monstruo? Tras un año de convivencia con el Carnicero de Hitler y casi cuarenta años de anonimato, Irène Kalder les contará su verdad y les obligará a revelar la suya. Duración: 80 minutos.
