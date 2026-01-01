« Make it new! » Séminaire de Nathalie Koble et Roland Béhar Traduire la poésie (textes, histoires, théories)

En lien avec les ateliers de traductions littéraires assurés dans les

départements littéraires de l’ENS, ce séminaire collectif propose une

réflexion d’ensemble sur l’histoire, les théories et les pratiques de la

traduction poétique en Europe et dans le monde. Chaque séance est

dévouée à un corpus théorique et textuel spécifique, introduit et

commenté par un spécialiste, seul ou en tandem. Le séminaire bénéficie d’un partenariat avec la Maison Victor Hugo, qui l’accueille dans ses murs, et est en lien avec des Institutions extérieures : les associations Atlas, Poemata, le collectif Double Change, le Marché de la poésie. Des invitations de poètes, de traducteurs et de traductrices viendront ainsi s’adosser au séminaire hebdomadaire sous diverses formes (lectures, conférences, résidences, ateliers).

programme du séminaire les lundis 13h30-15h30

Séances publiques le lundi de 13h30 à 15h30, Maison de Victor Hugo, salle polyvalente

19 janvier : Nathalie Koble et Roland Behar – introduction

26 janvier : traduire le temps : la traduction intralinguale

2 février : Eduardo de Oliveira – France-Europe – Brésil, la traduction anthropophage

9 février : Roland Behar –enjeux hispanophiques

16 février : Mandana Covindassamy : Goethe et la traduction

9 mars : Bertrand Badiou : Paul Celan et la traduction

16 mars : Elise Angioi : poésie américaine contemporain

23 mars : Anne Portugal : traduire Jonas Mekas

30 mars : atelier IA

13 avril : Xiaoxuan Liu et Yuanbo Wang : transferts culturels franco-chinois

4 mai : dernier cours : conclusion et restitution publique

Auditeurs libres – réservez vos places ! Entrée gratuite sur réservation

Maison de Victor Hugo, place des Vosges

6 place des Vosges

75004 Paris

Tél. : 01 42 72 10 16

Ce séminaire de master du Département Littératures et Langage de l’ENS est organisé par Nathalie Koble et Roland Béhar à la Maison de Victor Hugo. Des places pour auditeurs libres sont disponibles.

Du lundi 26 janvier 2026 au lundi 04 mai 2026 :

mercredi

de 13h30 à 15h30

gratuit

Public adultes.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/seminaire-ens-make-it-new



