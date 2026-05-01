Make your brunch Château de Chatenay Sancé

Sancé

Make your brunch

Château de Chatenay 48 Rue de Chatenay Sancé Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Alliez créativité et plaisir papillaire dans un cadre d’exception. Que vous souhaitiez mettre la main à la pâte ou simplement mettre les pieds sous la table, nous avons la formule idéale pour votre dimanche !

Deux façons de savourer

Formule Atelier & Dégustation Devenez le chef du jour ! Pendant 2h30, réalisez vos recettes sucrées et salées avec des produits frais et de saison. Apprenez astuces et techniques professionnelles, puis dégustez vos créations.

Le bonus vous repartez avec votre carnet de recettes !

Formule Brunch Uniquement . Dès midi, installez-vous confortablement et profitez d’une sélection de produits frais savoureux, sucrés et salés, dans l’ambiance raffinée du château. La promesse d’un moment de détente pure, sans passer par les fourneaux.

En famille ou entre amis, une parenthèse dominicale originale. .

Château de Chatenay 48 Rue de Chatenay Sancé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@chateau-chatenay-macon.com

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English : Make your brunch

L’événement Make your brunch Sancé a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)