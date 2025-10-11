Make your own seaweed bubbles Perros-Guirec
Make your own seaweed bubbles
44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Nous sommes ravis de vous inviter à la Journée Portes Ouvertes du Domaine Le Hédraou,
à Perros-Guirec, le samedi 11 octobre de 10h à 18h.
Entrée gratuite
Buvette
Petite restauration
Animations pour petits et grands
Stands de partenaires locaux (acteurs de la mer)
Cet événement est l’occasion parfaite pour venir à notre rencontre, découvrir nos activités, échanger avec notre équipe et partager un moment convivial… et bien plus encore. .
