Make your own seaweed bubbles Perros-Guirec

44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Nous sommes ravis de vous inviter à la Journée Portes Ouvertes du Domaine Le Hédraou,

à Perros-Guirec, le samedi 11 octobre de 10h à 18h.

Entrée gratuite

Buvette

Petite restauration

Animations pour petits et grands

Stands de partenaires locaux (acteurs de la mer)

Cet événement est l’occasion parfaite pour venir à notre rencontre, découvrir nos activités, échanger avec notre équipe et partager un moment convivial… et bien plus encore. .

