Makeda X Toupie Sound Special Remix #3 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Makeda X Toupie Sound Special Remix #3

Samedi 21 mars 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-03-21 23:00:00

fin : 2026-03-21 03:30:00

2026-03-21

Le collectif marseillais Toupie Sound débarque au Makeda avec ses iPod et lecteurs MP3 pour une troisième édition Spécial Remix, dédiée aux incontournables du TOP 50 des années 2000 à aujourd’hui.

Le collectif marseillais Toupie Sound débarque au Makeda avec ses iPod et lecteurs MP3 pour une troisième édition Spécial Remix, dédiée aux incontournables du TOP 50 des années 2000 à aujourd'hui.





Le crew Toupie Sound

Aux platines on retrouve nos résidents pour un B2B explosif. La Roue’ X Eko (un gars/une fille) fusionnent leurs influences house, électro, trance et bouncy pour revisiter vos hits préférés en version club, entre nostalgie et énergie contemporaine.





La Rouz’

La Rouz’ est un DJ du Collectif Toupie Sound, connu pour leurs soirées Multivibe qui fédère lors de soirées festives à Marseille. DJ survolté et toujours chaud pour retourner le dancefloor, La Rouz’ a préparé un Set entre nostalgie 2000’s et techno bouncy, le combo parfait pour danser, chanter et crier





Lzko

Leko, une DJ voyageuse cosmique musicale débarque pour un set spécial ! Entre sons emblématiques des années 2000 remixés, survitaminés, elle tisse des transitions où nostalgie et énergie s’entrelacent. Prépare-toi à un voyage dans le temps version dancefloor !







Iwa

Chanteuse évoluant dans un univers électro-pop aux influences UK Garage et Bass Music, basée à Paris. Artiste à l’énergie frontale et hautement inflammable, IWA dit les choses sans détour. Ses textes en français, à la plume acérée et poétique, explorent l’intime, l’urgence et l’émancipation. Telle une guerrière, elle aborde des thèmes engagés et actuels dans lesquels chacun·e peut trouver un écho. Pour cette édition spéciale, elle proposera également des reprises de titres emblématiques des années 2000, revisités à travers son univers singulier.





Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

Marseilles-based collective Toupie Sound arrives at Makeda with their iPods and MP3 players for a third Special Remix edition, dedicated to TOP 50 hits from 2000 to the present day.

