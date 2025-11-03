Makeva festival 2025 Rangiroa Rangiroa

Makeva festival 2025 3 – 8 novembre Rangiroa Tuamotu-Gambier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T20:00:00 – 2025-11-04T05:00:00

Fin : 2025-11-08T20:00:00 – 2025-11-09T05:00:00

L’association Tike Tike organise sur une semaine le Makeva Festival 2025, un évènement qui met en lumière la richesse culturelle des Tuamotu où chaque jour, sera célébré les danses, les chants, l’artisanat ainsi que les sports traditionnels.

Pour cette première édition, le thème portera sur la préservation de l’environnement et pour l’occasion, l’association a invité des professionnels de ce secteur tels que le comité de gestion du PGEM, le scientifique Alexandre K. MAGNAN de la Cawthron Institute de Nouvelle-Zélande, la FAPE, etc.

Son objectif : Promouvoir, transmettre, préserver la culture pa’umotu et sensibiliser la population sur l’importance de préserver notre environnement.

