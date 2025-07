Makey Makey : jazz band Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Makey Makey : jazz band Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 5 novembre 2025.

Makey Makey : jazz band Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 5 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Avez-vous déjà rêvé de composer et de jouer du jazz facilement ?

Venez découvrir l’univers captivant du Makey Makey qui associe les touches de votre instrument en carton à un son choisi de manière ludique : on bidouille, on branche, on programme, on joue et laissez libre cours à votre créativité ! Dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91