Loire-Atlantique

Making of de Cédric Kahn à la Maison de quartier de la Bottière Maison de quartier de la Bottière Nantes 2 juillet 2025 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-02 19:30 –

Gratuit : non 2 euros / tarif solidaire : 1 euro Adulte

Les vacances de l’été approchent et quoi de mieux qu’une comédie pour les débuter ? La sagesse de l’image vous propose Making of de Cédric kahn.Avec : Denis Podalydès, Johnathan Cohen, Stefan CreponDurée : 1h54min Synopsis : Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d’un film racontant le combat d’ouvriers pour sauver leur usine.Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements.Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe.Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making of.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr