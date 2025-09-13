Making of – Film de Cédric Kahn Théâtre de la Gobinière Orvault

Making of – Film de Cédric Kahn Théâtre de la Gobinière Orvault samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 19:00 – 22:30

Gratuit : non 4 € / 2 € 4 € pour les adultes2 € pour les moins de 26 ans ou demandeurs d’emploi Billetterie : cinecens.net Tout public

Comédie de Cédric Kahn (2024) 1h54 – Avec Denis Poladylès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage de son prochain film. Mais il est vite dépassé par les événements. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making of. Un film qui n’a pas peur de parler des défauts du cinéma, pour comprendre comment fonctionne la création d’un film et à quel point cela peut être dur. – Animations sur le thème du cinéma, dès 19h, à la salle du LabOratoire (bar & grignotages sur place).- Film à partir de 20h30 au théâtre de la Gobinière.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr https://www.cinecens.net