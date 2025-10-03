MAKING WAVES – NAVIGATORS OF HONG KONG CINEMA Club de l’étoile Paris

MAKING WAVES – NAVIGATORS OF HONG KONG CINEMA Club de l’étoile Paris vendredi 3 octobre 2025.

MAKING WAVES – NAVIGATORS OF HONG KONG CINEMA Club de l'étoile Paris 3 – 5 octobre Tarif : 5 € – Réservation en ligne sur www.eventbrite.com – À l'occasion de la fête de la mi-automne, chaque spectateur recevra en cadeau un mooncake traditionnel !

Organisé par la Hong Kong International Film Festival Society et l’Alliance Cinéaste Chine-Europe, Making waves propose de découvrir 6 des meilleurs films récents et marquants du cinéma hongkongais.

Making Waves arrive à Paris pour la première fois !

À la suite du succès de l’édition 2022 du programme itinérant **Making Waves – Navigators of Hong Kong Cinema**, organisée à l’occasion du 25ᵉ anniversaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la **Hong Kong International Film Festival Society (HKIFFS)** a poursuivi la tournée dans différents territoires. Le programme a déjà voyagé dans plus de 28 villes internationales, présentant des films hongkongais capables de transformer l’esthétique cinématographique et de susciter une prise de conscience inédite des enjeux sociopolitiques.

### 6 films – 5 avant-premières !

☞ _**FOUR TRAILS**_ de **Robin Lee** • 2025 • Documentaire • 1h41

Film d’ouverture

Vendredi 3 octobre à 19h40 – Q&A après la projection avec le réalisateur

☞ _**PAPA**_ de **Philip Yung** • 2024 • Drame • 2h11

Samedi 4 octobre à 15h00 – Q&A après la projection avec l’acteur

Dylan So

☞ _**CESIUM FALLOUT**_ de **Anthony Pun** • 2024 • Action / Drame • 2h15

Samedi 4 octobre à 19h00 – Q&A après la projection avec l’acteur

Leung Chung-hang

☞ _**MY FIRST OF MAY**_ de **James Hung** • 2025 • Drame • 1h31

Dimanche 5 octobre à 14h30

☞ _**LAST SONG FOR YOU**_ de **Jill Leung** • 2024 • Drame / Romance • 1h46

Dimanche 5 octobre à 16h30 – Q&A après la projection avec le réalisateur

☞ _**SHANGHAI BLUES**_ de **Tsui Hark** • 1984 • Comédie / Romance • 1h43

Dimanche 5 octobre à 20h00 – Film de clôture – Version restaurée 4K

### Informations pratiques

☞ Dates : du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025

☞ Lieu : Club de l’étoile – 14 rue Troyon, 75017 Paris

☞ Tarif : 5 € – À l’occasion de la fête de la mi-automne, chaque spectateur recevra en cadeau un mooncake traditionnel !

☞ Réservation en ligne sur

emilie@emiliebarbin.com http://www.eventbrite.com http://www.accefilm.com/fr/making-waves-paris-2025-fr/

Club de l’étoile 14 rue Troyon, 75017 Paris Quartier des Ternes Paris 75017 Paris