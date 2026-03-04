Makis Malafekas présente « Deepfake », Librairie Compagnie, Paris

Makis Malafekas présente « Deepfake » Mercredi 11 mars, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Makis Malafékas livre un nouveau roman policier mordant porté par le personnage de Krokos, et s’empare d’une des questions les plus sensibles de notre époque : la falsification du réel. Krokos accepte une mission, infiltrer une organisation d’extrême-droite grecque, gagner la confiance de ses membres en rédigeant des fakes news et récupérer des documents pouvant rétablir la vérité. Un plan qui a l’air simple… Traduit du grec par Nicolas Pallier.

Après des études d’histoire de l’art, Makis Malafékas se consacre à l’écriture et au dessin. Avec cette troisième aventure de Krokos, Deepfake vient clore la trilogie entamée avec Dans les règles de l’art et Un autre été grec.

Venez découvrir « Deepfake » publié aux Éditions Asphalte.

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France

