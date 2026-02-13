Makiz’art fête ses 25 ans !, pol—n, Nantes

Makiz’art fête ses 25 ans ! Samedi 14 février, 14h00 pol—n Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T23:30:00+01:00

Notez la date dans vos agendas car nous vous attendons nombreuses et nombreux à pol-n, pour fêter avec nous 25 ans de partage et de création.

Ami.e.s de longue date, ami.e.s d’hier et d’aujourd’hui, ami.e.s du futur : Makiz’art est un pays sans frontière.

Au programme :

Dès 14h : pol-n se transforme en studio de tournage pour une partie de suédage : venez donc refaire avec nous une scène du film Snatch de Guy Ritchie.

A partir de 19h : venez festoyer et déambuler dans nos archives, faire un apéro-quizz… On vous prépare des projections, un ciné-karaoké dansant, un dj set et on sort la table mash up pour du vjing…

Tout au long de la soirée, vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer.

pol—n 11 rue des olivettes, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

