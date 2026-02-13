Makiz’art fête ses 25 ans !, pol—n, Nantes
Makiz’art fête ses 25 ans ! Samedi 14 février, 14h00 pol—n Loire-Atlantique
Prix libre
Notez la date dans vos agendas car nous vous attendons nombreuses et nombreux à pol-n, pour fêter avec nous 25 ans de partage et de création.
Ami.e.s de longue date, ami.e.s d’hier et d’aujourd’hui, ami.e.s du futur : Makiz’art est un pays sans frontière.
Au programme :
- Dès 14h : pol-n se transforme en studio de tournage pour une partie de suédage : venez donc refaire avec nous une scène du film Snatch de Guy Ritchie.
- A partir de 19h : venez festoyer et déambuler dans nos archives, faire un apéro-quizz… On vous prépare des projections, un ciné-karaoké dansant, un dj set et on sort la table mash up pour du vjing…
- Tout au long de la soirée, vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer.
pol—n 11 rue des olivettes, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’association Makiz’art vous invite à fêter ses 25 ans ! soirée anniversaire